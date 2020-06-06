6 июн. 2020 г., 10:23
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News Code: 83811544
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Иран: санкции США мещают обеспечению лекарствами больных муковисцидозом

Иран: санкции США мещают обеспечению лекарствами больных муковисцидозом

Тегеран, 6 июня. ИРНА — Жестокие санкции США в отношении Ирана затрудняют обеспечение лекарствами больных муковисцидозом. Об этом заявил ИРНА Руководитель Центра управления трансплантологией и болезнями Министерства здравоохранения Мехди Шаднуш.

"Односторонние санкции США в отношении Ирана привело к тому, что в Иране стало трудно найти лекарства, которые используют при терапии муковисцидоза", заявил Шаднуш.

Муковисцидоз – это редкое генетическое заболевание, характеризующееся серьезными расстройствами со стороны дыхательной и пищеварительной систем. Эта мутация ведет к дефициту или отсутствию функциональных белков CFTR в апикальной мембране эпителиальных клеток, что приводит к увеличению вязкости слизи и к ее скоплению в респираторном и пищеварительном тракте.

По словам Шаднуша, родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в иранских аптеках стало трудно найти иностранные антибиотики, которые используют при терапии муковисцидоза.

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