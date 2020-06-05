Президент Всемирной федерации каратэ высоко оценил действия Ирана

В письме, президент Всемирной федерации каратэ, высоко оценил действия иранской федерации каратэ во время вспышки коронавируса.

В этом письме Спиноз поблагодарил президента Федерации каратэ страны за усилия Федерации и чемпионов по каратэ в кризисе вспышки коронавируса. «Усилия иранской федерации в условиях кризиса распространения COVID-19, болезни, которая в настоящее время распространилась по всему миру, значительны. Несомненно, в этой ситуации любое действие, связанное с деятельностью каратистов, является для нас ценным», - написал он.