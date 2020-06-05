5 июн. 2020 г., 18:14
Journalist ID: 2388
News Code: 83811129
0 Persons

Президент Всемирной федерации каратэ высоко оценил действия Ирана

Президент Всемирной федерации каратэ высоко оценил действия Ирана

Тегеран, 5 июня, ИРНА - Президент Всемирной федерации каратэ Антонио Эспинос высоко оценил действия Федерации иранского каратэ в дни вспышки коронавируса.

В письме, президент Всемирной федерации каратэ, высоко оценил действия иранской федерации каратэ во время вспышки коронавируса.

В этом письме Спиноз поблагодарил президента Федерации каратэ страны за усилия Федерации и чемпионов по каратэ в кризисе вспышки коронавируса. «Усилия иранской федерации в условиях кризиса распространения COVID-19, болезни, которая в настоящее время распространилась по всему миру, значительны. Несомненно, в этой ситуации любое действие, связанное с деятельностью каратистов, является для нас ценным», - написал он.

Your Comment

You are replying to: .
4 + 2 =