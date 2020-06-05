Зариф прокомментировал заявления Трампа

«Когда вы вошли в Белый дом, у нас было соглашение. Иран и другие участники ядерной сделки никогда не покидали стол переговоров», - написал он.

Что касается советников Трампа, большинство из которых были уволены со времени его президентства, министр иностранных дел Ирана добавил: «Ваши советники (которых часто увольняли) занимались глупыми азартными играми. Это зависит от вас, когда вы хотите это исправить».

Ранее президент США Дональд Трамп на своей официальной странице в Twitter, помимо того, что поблагодарил Иран за освобождение американского заключенного Майкла Уайта, сказал иранским официальным лицам, что «Не ждите результатов президентских выборов в США для достижения большого соглашения».