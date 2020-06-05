5 июн. 2020 г., 17:44
Journalist ID: 2388
News Code: 83811118
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Зариф прокомментировал заявления Трампа

Зариф прокомментировал заявления Трампа

Тегеран, 5 июня, ИРНА - Через несколько часов после неявного предложения президента США Дональда Трампа Тегерану о переговорах министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил, что Иран и другие стороны ядерной сделки никогда не покидали стол переговоров.

«Когда вы вошли в Белый дом, у нас было соглашение. Иран и другие участники ядерной сделки никогда не покидали стол переговоров», - написал он.

Что касается советников Трампа, большинство из которых были уволены со времени его президентства, министр иностранных дел Ирана добавил: «Ваши советники (которых часто увольняли) занимались глупыми азартными играми. Это зависит от вас, когда вы хотите это исправить».

Ранее президент США Дональд Трамп на своей официальной странице в Twitter, помимо того, что поблагодарил Иран за освобождение американского заключенного Майкла Уайта, сказал иранским официальным лицам, что «Не ждите результатов президентских выборов в США для достижения большого соглашения».

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