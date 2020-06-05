Трамп и убийцы генерала Солеймани не будут счастливы до конца своей жизни: министр культуры

Тегеран, 4 июня. ИРНА — При Правительстве благоразумия и надежды во время президентстве Хасана Рухани (2013-2021) в Иране будут введены в эксплуатацию 58 плотин. Об этом заявил в четверг министр энергетики Ирана Реза Ардаканян на церемонии открытия плотины Ошнавиех в провинции Западный Азербайджан