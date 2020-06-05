Трамп и убийцы генерала Солеймани не будут счастливы до конца своей жизни: министр культуры

«Трамп и его убийцы не будут счастливы всю оставшуюся жизнь. Не надевайте кровавые бархатные перчатки напрасно. Для них началась суровая божественная месть», - отметил он.
Тегеран, 5 июня, ИРНА - Министр культуры и исламской ориентации в своем аккаунте в Twitter написал, что Дональд Трамп президент Соединенных Штатов и убийцы генерала Кассема Солеймани не будут счастливы до конца своей жизни.
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