5 июн. 2020 г., 17:26
Journalist ID: 2388
News Code: 83811109
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Трамп и убийцы генерала Солеймани не будут счастливы до конца своей жизни: министр культуры

Трамп и убийцы генерала Солеймани не будут счастливы до конца своей жизни: министр культуры

Тегеран, 5 июня, ИРНА - Министр культуры и исламской ориентации в своем аккаунте в Twitter написал, что Дональд Трамп президент Соединенных Штатов и убийцы генерала Кассема Солеймани не будут счастливы до конца своей жизни.

«Трамп и его убийцы не будут счастливы всю оставшуюся жизнь. Не надевайте кровавые бархатные перчатки напрасно. Для них началась суровая божественная месть», - отметил он.

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