Америка - земля с уставшими душами

Во вторник, 27 мая, было выпущено видео о Джордже Флойде — афроамериканцем, погибшем 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так 8 минут 46 секунд, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз.

Через несколько минут обвиняемый был доставлен в больницу, где он был неподвижен и был объявлен мертвым. Видео знаменует собой начало общенационального восстания против угнетения, расовой дискриминации и неравенства в стране, которая претендует на права человека и свободу.

Это был не первый фильм, в котором рассказывалось о насилии со стороны полиции в отношении чернокожих, но за последние три года особенно усилились расизм, разжигание ненависти и межэтническая напряженность со словами и твитами президента Дональда Трампа и разрывом между белыми и другими расами.

Волна протестов быстро распространилась из города Миннеаполис, где происходило убийство, в различные штаты, и перед Белым домом собрались большие толпы.

В Нью-Йорке и Вашингтоне, которые можно считать двумя важными политическими полюсами Соединенных Штатов, наряду с Миннесотой и Калифорнией, усилилось насилие, магазины были разграблены, а американские СМИ сосредоточились больше на освещении проблемы, чем на протесте, который был против неравенства и несправедливости.

Были скандированы многочисленные лозунги, самым важным из которых было «Жизнь чернокожих важна». Но лучшим пониманием причины такого поведения стали высказывания чернокожей активистки Тамики Маллори, которая выступала на митинге в Миннеаполисе против расистской дискриминации и события после смерти Джорджа Флойда.

«Причина, по которой город поджигают, заключается в том, что вместо ареста, судебного преследования и реализации справедливости в отношении полицейского, убившего чернокожего, власти предпочитает придерживаться националистического и белого превосходства», - сказала она. Найти.

«Убийство негров - организованная деятельность по всей стране, и мы находимся в критической ситуации. Чернокожие гибнут в такой чрезвычайной ситуации. Мы не можем рассматривать этот инцидент (смерть Джорджа Флойда) как отдельное событие», - указала она.

«Молодые люди реагируют на ваше поведение, они рассерженны. США должны были быть страной свободы для всех, но никогда не были страной свободы для чернокожих. Мы устали. Не говорите с нами о грабежах, вы сами грабители. Соединенные Штаты разграбили негров», - добавила она.

Возможно, еще одно описание реальности неравенства в Соединенных Штатах - это комментарии, сделанные Мишель Обамой, женой бывшего президента Соединенных Штатов, которая написала на своей странице в Instagram: «Раса и расизм - это реальность, с которой многие из нас сталкиваются в детстве. Но если мы надеемся когда-нибудь выйти из этого тупика, это не может быть просто на плечах цветнокожих».

Джордж Флойд — афроамериканец, погибший 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так 8 минут 46 секунд, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз. Полицейские Томас Лейн и Дж. Александр Куэнг также помогали держать Флойда, тогда как полицейский Ту Тао стоял рядом и смотрел. Инцидент произошёл во время ареста Флойда в Паудерхорне[en] (Миннеаполис, штат Миннесота) по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюройи был записан несколькими наблюдателями на телефоны. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в социальных медиа и транслировались СМИ. Четыре причастных полицейских были уволены на следующий день.

Эксперты по применению силы полицией осудили действия Шовина. Милан Массон сказал, что одной из техник, показанных на видео о смерти Флойда, полицейские обучались по крайней мере до 2016 года, а также добавил: «Как только [полицейский] контролирует ситуацию, вы освобождаетесь. Вот что значит применение силы: вы используете её до тех пор, пока угроза не прекратится».

26 мая автобусная остановка на месте гибели Флойда на Чикагском проспекте стала импровизированным памятником ему с плакатами и воспоминаниями движения Black Lives Matter. Многотысячная толпа прошла до третьего округа полиции Миннеаполиса.

За время протестов в США погибло не менее 11 человек. Жертвами стали жители Чикаго (штат Иллинойс), Детройта (штат Мичиган), Омахи (Небраска), Девенпорта (Айова), Окленда (Калифорния) и Луисвилля (Кентукки). Большинство погибших — афроамериканцы.