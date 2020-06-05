5 июн. 2020 г., 14:27
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Число жертв коронавируса в Иране достигло 8134

Число жертв коронавируса в Иране достигло 8134

Тегеран, 5 июня. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 167 156, летальных исходов — на 8134, зафиксирован 129 741 случай выздоровления. Об этом сообщил сегодня глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 2886 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 167 156 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 63 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 8134 человека.

По словам Джаханпура, зафиксированы 129 741 случая выздоровления среди заразившихся. "2573 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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