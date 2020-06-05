Иран и Сербия подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в сфере транспорта

Во время встречи с Рашидом Хассанпуром в четверг вице-премьер правительства Сербии, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович подчеркнула, что отношения между двумя странами улучшились после расширения сотрудничества между Ираном и Сербией в различных областях.

Михайлович также высоко оценила принципиальную позицию Исламской Республики Иран в защите территориальной целостности и национального суверенитета Сербии и выразила надежду, что оба президента встретятся как можно скорее.

Она отметила облегчение сотрудничества в области воздушного и автомобильного транспорта и сотрудничества между строительными компаниями двух стран, но заявила, что отношения между Сербией и Ираном могут быть еще более процветающими.

Она выразила удовлетворение тем, что в Иране идет процесс утверждения соглашения о воздушном транспорте между двумя странами, добавив: «Это соглашение важно для развития туризма, а также сотрудничества в области сельского хозяйства и экономики».

Объясняя важность недавнего телефонного разговора между президентом Хасаном Рухани и президентом Сербии Александром Вучичем, посол Исламской Республики Иран в Сербии подчеркнул независимость двух стран в области внешней политики и решительную и твердую волю к развитию двусторонних отношений.