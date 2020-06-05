Эксперт: курс мировой истории изменился после Исламской революции

«Имам Хомейни, основатель Исламской Республики Иран, известен в зарубежной историографии как очень серьезная политическая фигура», - сказал он.

«Его роль в исторических мировых процессах очень важна, потому что после победы исламской революции историческое течение изменилось. Хотя до Исламской революции существовала тенденция к капиталистической и коммунистической секуляризации, после революции одним из основных аспектов глобального развития стала религия, а одной из главных причин этого изменения был характер имама Хомейни», - указал он.

«В дополнение к их политической роли, Имам Хомейни считался религиозным лидером и имел много последователей, и это сыграло важную роль в его политической жизни», - заключил он.