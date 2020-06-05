Первая партия медикаментов прибыла в страну после открытия границы Базарган

Как отметил чиновник, в груз входит антисыворотка крови объемом 7300 кг.

Груз, который был загружен из Франции, после таможенных формальностей был отправлен в Тегеранскую таможню Паям.

«Ранее из-за закрытия границы 19 партий лекарств было ввезено через пограничный рынок Сариссо возле границы с Базарганом», - отметил он.

Базерган — город в районе Баргазан, округа Маку, в провинции Западный Азербайджан Ирана.

Является городом на переходе Гюрбулак — Базарган (Gurbulak / Bazargan) — одном из трех автомобильных переходов на границе между Ираном и Турцией.