5 июн. 2020 г., 10:50
Journalist ID: 2388
News Code: 83810831
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Первая партия медикаментов прибыла в страну после открытия границы Базарган

Первая партия медикаментов прибыла в страну после открытия границы Базарган

Урмия, 5 июня, ИРНА - Генеральный директор Базарганской таможни Садик Намадар заявил, что с возобновлением деятельности Базарганской границы в страну поступила первая партия лекарств из Франции объемом более семи тонн.

Как отметил чиновник, в груз входит антисыворотка крови объемом 7300 кг.

Груз, который был загружен из Франции, после таможенных формальностей был отправлен в Тегеранскую таможню Паям.

«Ранее из-за закрытия границы 19 партий лекарств было ввезено через пограничный рынок Сариссо возле границы с Базарганом», - отметил он.

Базерган — город в районе Баргазан, округа Маку, в провинции Западный Азербайджан Ирана.

Является городом на переходе Гюрбулак — Базарган (Gurbulak / Bazargan) — одном из трех автомобильных переходов на границе между Ираном и Турцией.

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