Россия защитила право Ирана на ракетную программу

"Постоянные ссылки Соединенных Штатов на Режим контроля за ракетной технологией в "обоснование" утверждений о том, что иранские ракеты-носители якобы способны доставлять ядерное оружие, не являются обоснованными - ни в плане действий, ни в резолюции 2231 Совета [Безопасности]", - подчеркнул он в ответ на обвинения со стороны США в нарушении Ираном резолюции СБ ООН.

"Иран никогда не обладал ядерным оружием, не обладает им сейчас и, как мы ожидаем, никогда не будет обладать им в будущем", - продолжил Небензя. При этом он заявил, что "Иран имеет полное право пользоваться возможностями, которые открывают космическая наука и техника". "Ни сама резолюция 2231 (2015) Совета, ни Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) никак не ограничивают права и возможности Ирана разрабатывать национальные ракетные и космические программы", - заключил российский постпред в своем письме.