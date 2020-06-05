МИД сообщил об освобождении американского гражданина

«После вспышки коронавируса в стране Уайт был выписан по общей директиве главы судебной власти и был передан в посольство Швейцарии в качестве защитников интересов правительства США в стране», - сказал он.

«В течение этого времени из-за некоторых подозрительных симптомов коронавируса он находился на лечении и находился под полным медицинским наблюдением, и после того, как стало ясно, что тест на коронавирус отрицательный, приказ о его освобождении был выполнен», - добавил он.

«Одновременно с освобождением Уайта, Маджид Тахери, иранский ученый, заключенный в тюрьму по ложным причинам в Соединенных Штатах, был освобожден», - продолжил Мусави.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также в Twitter, ссылаясь на освобождение Маджида Тахер, написал, что «этот процесс может произойти со всеми заключенными».

«Все иранские заложники, которые взяты в заложники по просьбе Соединенных Штатов в других странах или в этой стране, должны быть возвращены домой», - отметил он.

Тахери - иранский врач, который проживает в Соединенных Штатах 33 года и работает во Флориде. Правительство США обвинило его в обходе санкций против Ирана и находился под стражей почти 16 месяцев.