Белорусский историк: Имам Хомейни создал демократическую систему, основанную на голосах иранского народа

"Опираясь на поддержку народа, Имам Хомейни смог победить шахский режим и создать демократическую систему, основанную на голосах народа", сказал Третьяк по случаю 31-й годовщины кончины Имама Хомейни.

По его словам, Имам Хомейни был проповедником возвращения религии в политику, и его личность имеет божественное измерение, многие в современную эпоху плохо его знают.

"Когда Имам Хомейни вышел на политическую арену, он сформировал идеологию Исламской Республики, которая фактически является доктриной восточного мира", добавил историк.

"Имам Хомейни присоединился к антишахской оппозиции, когда в 1953 году было свергнуто националистическое правительство доктора Моссадека. Тогда он сказал, что мои солдаты лежат в колыбели", добавил Третьяк.

Верховный лидер Исламской революции в Иране скончался 4 июня 1989 года через десятилетие после победы Исламской революции в Иране. Годовщина его смерти в иранском календаре является официальным траурным событием. Иранцы и почитатели покойного имама во всём мире отмечают годовщину его смерти каждый год, проводя различные траурные церемонии. Это мероприятие отмечается и в других странах на церемониях, организованных посольствами Ирана.