4 июн. 2020 г., 16:19
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Белорусский историк: Имам Хомейни создал демократическую систему, основанную на голосах иранского народа

Белорусский историк: Имам Хомейни создал демократическую систему, основанную на голосах иранского народа

Москва, 4 июня. ИРНА — Имам Хомейни, основоположник Исламской Республики Иран создал демократическую систему, основанную на голосах иранского народа. Об этом заявил заведующий отделом новейшей истории Института истории Национальной академии наук Беларуси Сергей Третьяк.

"Опираясь на поддержку народа, Имам Хомейни смог победить шахский режим и создать демократическую систему, основанную на голосах народа", сказал Третьяк по случаю 31-й годовщины кончины Имама Хомейни.

По его словам, Имам Хомейни был проповедником возвращения религии в политику, и его личность имеет божественное измерение, многие в современную эпоху плохо его знают.

"Когда Имам Хомейни вышел на политическую арену, он сформировал идеологию Исламской Республики, которая фактически является доктриной восточного мира", добавил историк.

"Имам Хомейни присоединился к антишахской оппозиции, когда в 1953 году было свергнуто националистическое правительство доктора Моссадека. Тогда он сказал, что мои солдаты лежат в колыбели", добавил Третьяк.

Верховный лидер Исламской революции в Иране скончался 4 июня 1989 года через десятилетие после победы Исламской революции в Иране. Годовщина его смерти в иранском календаре является официальным траурным событием. Иранцы и почитатели покойного имама во всём мире отмечают годовщину его смерти каждый год, проводя различные траурные церемонии. Это мероприятие отмечается и в других странах на церемониях, организованных посольствами Ирана.

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