4 июн. 2020 г., 14:15
Journalist ID: 2177
News Code: 83810446
0 Persons

В Иране за сутки выявили 3574 новых случая заражения коронавирусом

В Иране за сутки выявили 3574 новых случая заражения коронавирусом

Тегеран, 4 июня. ИРНА — Тегеран, 2 июня. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 164 270, летальных исходов — на 8071, зафиксированы 125 485 случаев выздоровления. Об этом сообщил в четверг глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 3574 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 164 270 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 59 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умер уже 8071 человек.

По словам Джаханпура, зафиксированы 127 485 случаев выздоровления среди заразившихся. "2569 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 11 =