Талыбов поздравил иранского коллегу с избранием

Талыбов в своем послании отметил, что отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, и особенно отношения Нахчыванской Автономной Республики с провинциями Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан активно развиваются.

Он также призвал к дальнейшему укреплению отношений между Ираном и Азербайджаном, заявив, что углубление отношений отвечает общим интересам и народов двух стран.

Мохаммад Багер Галибаф, бывший командующий ВВС Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР) и экс-мэр Тегерана, был избран председателем парламента Ирана. На этом посту он сменил Лариджани, которого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил своим советником.