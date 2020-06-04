Галибаф поблагодарил Володина за поздравления с избранием на пост спикера иранского парламента

"Продолжение конструктивного диалога и активных консультаций и сотрудничества между парламентами Ирана и России сыграет важную роль в укреплении дружественных отношений на различных региональных и международных аренах", говорится в сообщении Галибафа.

"Я очень благодарен вам за поздравления с избранием на пост председателя иранского Парламента. Убежден, что продолжение конструктивного диалога и активных консультаций и сотрудничества между парламентами двух стран сыграет важную роль в укреплении дружественных отношений на различных региональных и международных аренах", отмечается в документе.

Ранее 29 мая спикер Госдумы поздравил Галибафа с избранием на пост председателя Собрания Исламского Совета Ирана. "Депутаты Российской Федерации выступают за продолжение активного взаимодействия с иранскими законодателями в интересах развития сотрудничества между нашими странами, укрепления региональной безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам», цитирует телеграмму Володина пресс-служба нижней палаты парламента", заявил Володин.

Мохаммад Багер Галибаф, бывший командующий ВВС Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР) и экс-мэр Тегерана, был избран председателем парламента Ирана. На этом посту он сменил Лариджани, которого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил своим советником.