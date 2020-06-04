4 июн. 2020 г., 12:20
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News Code: 83810365
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5 иранских университетов попали в топ-100 лучших вузов Азии

5 иранских университетов попали в топ-100 лучших вузов Азии

Тегеран, 4 июня. ИРНА — Британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало очередной рейтинг лучших университетов азиатского континента — Asia University Rankings 2020. Об этом сообщил глава центра науки исламского мира (ISC) Мохаммад Джавад Дехгани.

"При составлении списка исследователями было проранжировано 40 иранских ВУЗов, по сравнению с 29 учреждениями в прошлом году, ориентируясь на 13 показателей, такие как качество преподавания, международная студенческая и преподавательская мобильность, академическая репутация, цитируемость научных публикаций, доходность от исследований, уровень образовательных услуг и т.д", указал он.

"В обновленном рейтинге 5 иранских университетов попали в топ-100 лучших вузов Азии", сказал Дехгани.

По его словам, наивысшее место среди иранских вузов в новом рейтинге завоевал Баболский Технологический университет им. Ноширвани, оказавшийся на сорок восьмом месте. "Технический университет им. Шарифа и Технический университет им. Амира Кабира завоевали 75 и 83 места соответственно", уточнил глава ISC.

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