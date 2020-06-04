"При составлении списка исследователями было проранжировано 40 иранских ВУЗов, по сравнению с 29 учреждениями в прошлом году, ориентируясь на 13 показателей, такие как качество преподавания, международная студенческая и преподавательская мобильность, академическая репутация, цитируемость научных публикаций, доходность от исследований, уровень образовательных услуг и т.д", указал он.

"В обновленном рейтинге 5 иранских университетов попали в топ-100 лучших вузов Азии", сказал Дехгани.

По его словам, наивысшее место среди иранских вузов в новом рейтинге завоевал Баболский Технологический университет им. Ноширвани, оказавшийся на сорок восьмом месте. "Технический университет им. Шарифа и Технический университет им. Амира Кабира завоевали 75 и 83 места соответственно", уточнил глава ISC.