4 июн. 2020 г., 09:58
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News Code: 83810252
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Фильм иранского режиссера вышел в финал международного фестиваля документального кино VIVA FILM FESTIVAL

Фильм иранского режиссера вышел в финал международного фестиваля документального кино VIVA FILM FESTIVAL

Тегеран, 4 июня. ИРНА — Стали известны имена режиссёров, которые прошли в финал международного фестиваля документального кино VIVA FILM FESTIVAL в Боснии и Герцеговине. Одним из них стал Али Боланд-назар — режиссер из Ирана.

Документальный фильм иранского режиссера «Печь» вошел в финальную стадию международного фестиваля документального кино VIVA FILM FESTIVAL который пройдет с 16-го по 20-е сентября в столице Боснии и Герцеговины

Документальный фильм «Печь» рассказывает кашкайских фольклорных обычаях с темой о положении и роли печи среди людей этого племени.

На соискание премии подали заявки 1551 участник из 104 страны мира.

VIVA FILM FESTIVAL — международный фестиваль документальных фильмов, который проводится уже 6 лет в Сараево (Босния и Герцеговина), является членом Международной ассоциации кинодокументалистики (International Documentary Association), входит в Топ-100 мировых киноконкурсов.

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