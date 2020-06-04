Фильм иранского режиссера вышел в финал международного фестиваля документального кино VIVA FILM FESTIVAL

Документальный фильм иранского режиссера «Печь» вошел в финальную стадию международного фестиваля документального кино VIVA FILM FESTIVAL который пройдет с 16-го по 20-е сентября в столице Боснии и Герцеговины

Документальный фильм «Печь» рассказывает кашкайских фольклорных обычаях с темой о положении и роли печи среди людей этого племени.

На соискание премии подали заявки 1551 участник из 104 страны мира.

VIVA FILM FESTIVAL — международный фестиваль документальных фильмов, который проводится уже 6 лет в Сараево (Босния и Герцеговина), является членом Международной ассоциации кинодокументалистики (International Documentary Association), входит в Топ-100 мировых киноконкурсов.