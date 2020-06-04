ООН выразила обеспокоенность по поводу ограничений на передвижения в США иранских дипломатов

Дюжаррик сообщил ИРНА, что в пятницу ООН обсудит с властями США ограничения на передвижения в США дипломатов из Ирана и ряда других стран.

"Мы очень обеспокоены тем, с чем сталкиваются некоторые дипломаты, такие как ограничения на передвижения и невыдачу виз дипломатам из Ирана и ряда других старн", сказал Дюжаррик.

"Старшие должностные лица на всех уровнях, включая Генерального секретаря ООН, ведут переговоры (с США), чтобы найти решение в этом отношении в соответствии с Конвенцией ООН", добавил он.

Ранее США ограничили радиус перемещения дипломатов из Ирана и ряда других стран, работающих на территории страны с 25 миль (40 км) до 5 миль (8 км).