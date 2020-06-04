4 июн. 2020 г., 09:07
Journalist ID: 2177
News Code: 83810215
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Иран заключил двухлетний контракт на экспорт электроэнергии в Ирак

Иран заключил двухлетний контракт на экспорт электроэнергии в Ирак

Тегеран, 4 июня. ИРНА — Тегеран и Багдад заключили двухлетний контракт на экспорт электроэнергии из Ирана в Ирак. Об этом сообщил ИРНА министр энергетики Ирана Реза Ардаканян.

"Все контракты на экспорт иранской электрической энергии из Ирана в Ирак ранее заключались на один год. В ходе этой поездки мы впервые заключили двухлетний контракт на экспорт электроэнергии на 2020 и 2021 годы", сказал министр, комментируя итоги визита в Багдад.

Министр энергетики также заявил, что в ходе визита с иракской стороны получено $400 млн. в рамках контракта на экспорт электроэнергии.

Ардаканян в ходе визита в Багдад провел встречу с министром финансов Ирака Али Абдулом Амиром Аллави, президентом Бархамом Салехом, премьер-министром Мустафой аль-Каземи и главой ЦБ страны.

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