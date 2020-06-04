Иран заключил двухлетний контракт на экспорт электроэнергии в Ирак

"Все контракты на экспорт иранской электрической энергии из Ирана в Ирак ранее заключались на один год. В ходе этой поездки мы впервые заключили двухлетний контракт на экспорт электроэнергии на 2020 и 2021 годы", сказал министр, комментируя итоги визита в Багдад.

Министр энергетики также заявил, что в ходе визита с иракской стороны получено $400 млн. в рамках контракта на экспорт электроэнергии.

Ардаканян в ходе визита в Багдад провел встречу с министром финансов Ирака Али Абдулом Амиром Аллави, президентом Бархамом Салехом, премьер-министром Мустафой аль-Каземи и главой ЦБ страны.