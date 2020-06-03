Эксперт: Имам Хомейни стал символом независимости

Смирнов Андрей, академик-секретарь Отделения общественных наук РАН, принял участие в Международном вебинаре, посвященном международным мыслям Имама Хомейни, организованном посольством Ирана в России в присутствии посла страны в Российской Федерации и мыслителей из Ирана, Аргентины, России, Беларуси, Армении и Казахстана. При этом он сказал, что «имам Хомейни подчеркнул независимость стран и независимость от Востока и Запада».

«Соединенные Штаты и англосаксы (некоторые западные союзники Соединенных Штатов) пытаются устранить барьеры на пути их господства над миром и контролировать свое господство. Вот почему культура и цивилизация, которые стремят показать свою логику, пытаются отвергнуть исламскую революцию», - отметил он.

«Но с точки зрения цивилизации, это опыт построения независимой страны на основе ее собственной логики», - добавил он.

Конечно, это трудный путь, и Иран сам откроет путь для себя и будет двигаться вперед. Когда мы говорим, что Иран движется вперед в одиночку, это не значит, что у него нет друзей», продолжил он.