Посол в РФ: Имам Хомейни обесценил империализм и марксизм

Об этом заявил «Казем Джалали» в Международном вебинаре «Международные мысли имама Хомейни», организованном посольством Ирана в России с участием мыслителей из Ирана, Аргентины, России, Беларуси, Армении и Казахстана.

Эти дни также отмечается годовщина начала движения имама Хомейни, которое спустя 15 лет привело к победе исламской революции в 1979 году.

«Характер Имама Хомейни столько велик, сколько каждый человек может понимать по мере своей способности. Конечно, трудно говорить о различных аспектах его личности, морали, мистики, человечности», - сказал он.

Он отметил, что до победы исламской революции в мире существовало два блока и интеллектуальные тенденции: капиталистический и коммунистический.

«Теперь станет ясно, что Имам, наряду с Исламской революцией, одновременно преследовал конфликт между двумя марксистскими и капиталистическими блоками. То есть, прежде всего, с помощью такой всеобъемлющей и великой революции, как иранская революция, было показано, что через название религии можно создать величайшую революцию и трансформацию, и показать, что религия не только успокаивает и поддерживает не в пользу власти, но и служит стимулированием для свержения репрессивной власти», - сказал он.

«Именно после этого случая теоретики пересмотрели свои предположения о революциях, дополнив теорию религиозных революций», - добавил он.