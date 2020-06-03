3 июн. 2020 г., 17:46
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Президент Ирака призвал к развитию сотрудничества с Ираном в области электроэнергии

Президент Ирака призвал к развитию сотрудничества с Ираном в области электроэнергии

Багдад, 3 июня, ИРНА - В среду президент Ирака Бархам Салех призвал к развитию горизонта сотрудничества, особенно в секторах электроэнергии и водоснабжения, с Исламской Республикой Иран.

В заявлении администрации президента Ирака в среду говорится, что Бархам Салех встретился с министром энергетики Исламской Республики Иран Резой Ардаканияном, чтобы обсудить необходимость совместной координации и развития двустороннего сотрудничества, особенно в секторах электроэнергетики и водоснабжения.

Президент Ирака также призвал к совместным усилиям по урегулированию сложной ситуации в регионе в целях обеспечения безопасности и стабильности для народов региона.

В заявлении президента Ирака указано, что министр энергетики Исламской Республики Иран подчеркнул готовность своей страны продолжать сотрудничество и поддержку Ирака во всех областях.

Согласно заявлению, Ардаканиян объявил о серьезном желании Исламской Республики Иран инвестировать в энергетические сектора и развитие электрических сетей и обмен опытом с Ираком.

В заявлении президента Ирака говорится, что обе стороны обсудили пути улучшения отношений во всех областях в интересах обеих сторон.

Министр энергетики Исламской Республики Иран прибыл в Багдад в среду утром во главе делегации и встретился со своим иракским коллегой Маджидом Мехди Хантушем в начале своего визита, чтобы обсудить расширение сотрудничества в области электроэнергии.

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