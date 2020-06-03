3 июн. 2020 г., 15:11
Journalist ID: 2388
News Code: 83809866
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Число жертв коронавируса в Иране превысило 8 тыс.

Число жертв коронавируса в Иране превысило 8 тыс.

Тегеран, 3 июня, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 8012 человек, выявлены 160 тыс. 396 случаев заражения болезнью, а 125 тыс. 206 случаев выздоровления. Сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 3134 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 160 396 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умер 81 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 8012 человек.

"2557 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

По словам Джаханпура, зафиксированы 125 206 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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