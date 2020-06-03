Лидер: Имам Хомейни показал, что сверхдержавы уязвимы и укрощены

В этом выступлении, которое транслировалось в прямом эфире по иранскому телевидению, Верховный лидер Исламской революции назвал Имама Хомейни человеком, стремящим к изменениям. «Он создал самые большие изменения в свое время», - заявил он.

«Изменение отношения к мировым державам и сверхдержавам была одним из принципов, созданных Имамом. В то время никто не предполагал, что можно противостоять воле США», - добавил он.

«Имам Хомейни сделал то, что, по словам президентов США, он унизил нас. Это было действительно так. Имам и его сторонники буквально унижали сверхдержавы. Они победили державы», - добавил он.

Хаменеи назвал другим изменением как эволюцию представления людей о себе и обществе, и напомнили, что у иранской нации было унизительное представление о себе. «Имам превратил это в чувство достоинства и уверенности в себе», - продолжил он.

В заключительной части своего выступления Хаменеи, ссылаясь на разногласия среди врагов Исламской Республики, сказал, что «текущие события в Соединенных Штатах являются проявлением скрытых фактов страны. Прижатие темнокожему мужчине коленом шею в присутствии нескольких других полицейских, совсем не ново, и это сущность и характер правительства США, как и было показано с их стороны в других странах, такие как Афганистан, Ирак и Сирия».

Он назвал лозунг американского народа «мы не можем дышать» единым среди всех угнетенных наций, добавив: «Конечно, американцы опозорены своим поведением в мире. Такой позор в правительстве США встречается и при плохом управлении ситуацией вокруг коронавирусом, которая перенесла много смертей в Соединенных Штатах из-за коррупции в правительстве, а также при бесстыдном обращении с людьми. Как будто темнокожий человек, который был убит, не был человеком и не имел никаких прав».

«В этой ситуации некоторые иранцы внутри или за пределами страны, чья работа заключалась в поддержке Соединенных Штатов, больше не могут подержать их», - заключил он.