3 июн. 2020 г., 10:50
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News Code: 83809570
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Иранский ученый, заключенный в тюрьму в США, вернулся на родину

Иранский ученый, заключенный в тюрьму в США, вернулся на родину

Тегеран, 3 июня, ИРНА - Профессор Сирус Аскари, иранский ученый, заключенный в тюрьму в Соединенных Штатах прибыл в Иран в среду с усилиями дипломатического аппарата страны.

Сирус Аскари обладает обширными научными исследованиями и достижениями в области металлургии и был арестован под предлогом нарушения санкций США при въезде в страну, где он защитил аспирантскую диссертацию. Обвинение было оправдано в американских судах несколько месяцев спустя, но был вновь арестован под предлогом незаконного присутствия и помещено в тюрьму с наименьшим количеством медицинских услуг.

59-летний профессор материаловедения, который был оправдан за кражу бизнес-секретов, связанных с его учебной деятельностью в Огайском университете в ноябре 2019 года прибыл в страну сегодня.

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