Постпред: санкции США достигли апогея в росте преступления против человечности

«В то время как мир борется с последствиями пандемии коронавируса, и страны работают над укреплением сотрудничества и солидарности, чтобы помочь друг другу в этой критической ситуации, Соединенные Штаты предпринимают односторонние незаконные действия против стран, которые в значительной степени страдают от пандемии», - сказал он на совещании «Изучение влияния односторонних насильственных действий на глобальную конфронтацию с коронавирусом».

«Все страны имеют право на доступ к необходимым лекарствам, оборудованию и материалам для предотвращения передачи и распространения коронавируса, но односторонние действия США создали серьезное препятствие для реализации этого права», - отметил постпред.

«Соединенные Штаты утверждают, что санкции не включают в себя продукты питания, лекарства и медицинское оборудование, но лишение страны доступа к международной торговле и глобальной банковской системе не позволит им получить доступ к лекарствам, продуктам питания и медицинскому оборудованию с помощью механизмов, существующей финансовой и коммерческой системы полностью», - указал он.

Встреча была инициирована Постоянным представительством Ирана, России, Китая, Венесуэлы, Кубы, Сирии, Беларуси, Никарагуа и Зимбабве при Организации Объединенных Наций.