МИД осудил теракт в мечети Вазир Акбар Хан в Кабуле

Аббас Мусави решительно осудил террористический акт групп такфиристов в мечети Вазира Акбара Хана в Кабуле, в результате чего погиб имам мечети и ранил ряд граждан. Мусави также выразил соболезнования правительству Исламской Республики Афганистан и миролюбивому народу этой страны.

Посольство Ирана в Кабуле также решительно осудило нападение на афганских гражданских лиц во вторник вечером.

По данным Интерфакса, Ответственность за теракт, совершенный на 14-й улице в особо охраняемом дипломатическом районе Кабула Вазир Акбар Хан взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство".

Полиция признала произошедшее терактом. Местные СМИ сообщают, что район оцеплен силами правопорядка. Над местом происшествия барражируют иностранные военные вертолеты.