Санкции США не мешают развитию торгово-экономических отношений между Ираном и Сербией

"Иран готов поделиться с Сербией опытом борьбы с коронавирусом", заявил Рухани указав на достижения Тегерана в области борьбы с пандемией COVID-19.

Говоря об общих позициях Ирана и Сербии по борьбе с односторонним подходом и необходимости дальнейшего сотрудничества между двумя странами на международных форумах и в организациях, Рухани заявил, что официальные лица двух стран должны использовать все имеющиеся возможности и потенциал для расширения сотрудничества в торгово-экономической области.

Сербский президент, в свою очередь, заявил, что Сербя выступает против введения санкций и давления на Иран. Мы должны прилагать все усилия для развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, научной, культурной, туристической сферах.