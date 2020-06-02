2 июн. 2020 г., 22:31
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News Code: 83809374
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Санкции США не мешают развитию торгово-экономических отношений между Ираном и Сербией

Санкции США не мешают развитию торгово-экономических отношений между Ираном и Сербией

Тегеран, 2 июня. ИРНА — Мы не должны допустить, чтобы санкции США подорвали развитие экономических отношений между Ираном и Сербией, заявил президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Иран готов поделиться с Сербией опытом борьбы с коронавирусом", заявил Рухани указав на достижения Тегерана в области борьбы с пандемией COVID-19.

Говоря об общих позициях Ирана и Сербии по борьбе с односторонним подходом и необходимости дальнейшего сотрудничества между двумя странами на международных форумах и в организациях, Рухани заявил, что официальные лица двух стран должны использовать все имеющиеся возможности и потенциал для расширения сотрудничества в торгово-экономической области.

Сербский президент, в свою очередь, заявил, что Сербя выступает против введения санкций и давления на Иран. Мы должны прилагать все усилия для развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, научной, культурной, туристической сферах.

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