2 июн. 2020 г., 20:51
Journalist ID: 2177
News Code: 83809316
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Председатель Госдумы поздравил иранского коллегу с избранием

Председатель Госдумы поздравил иранского коллегу с избранием

Тегеран, 2 июня. ИРНА – Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Мохаммада-Багера Галибафа с избранием на пост главы Парламента (Меджлиса) Ирана, сообщили в пресс-службе иранского парламента.

"Володин заявил, что российские депутаты настроены на активные контакты с иранской стороной в интересах развития сотрудничества между нашими странами, укрепления региональной безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам", отмечается в сообщении.

Мохаммад Багер Галибаф, бывший командующий ВВС Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР) и экс-мэр Тегерана, был избран председателем парламента Ирана. На этом посту он сменил Лариджани, которого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил своим советником.

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