Председатель Госдумы поздравил иранского коллегу с избранием

"Володин заявил, что российские депутаты настроены на активные контакты с иранской стороной в интересах развития сотрудничества между нашими странами, укрепления региональной безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам", отмечается в сообщении.

Мохаммад Багер Галибаф, бывший командующий ВВС Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР) и экс-мэр Тегерана, был избран председателем парламента Ирана. На этом посту он сменил Лариджани, которого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил своим советником.