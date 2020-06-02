3 июня в Иране отметят 31-у годовщину кончины Имама Хомейни

В среду, 3 июня по случаю 31-й годовщины кончины Имама Хомейни, Верховный лидер исламской революции выступит в прямом эфире с речью перед народом.

Трансляция телеобращения великого лидера Исламской революции его светлости аятоллы Хаменеи начнется в 11:00 часов (09:30 мск) по национальному телевидению, на портале Khamenei.ir и аккаунтах этого портала в Instagram и Twitter.

Имам Хомейни, который родился в сентябре 1902 года, с самого раннего возраста имел отличный стимул для борьбы с властью в Иране, и имея высокий уровень политических знаний и популярности среди людей, стал серьёзной угрозой режиму Мохаммада Резы Пехлеви, шаха Ирана. Шахский режим, прислуживавший Америке и империализму, в 1964 году сослал имама сначала в Турцию, а затем в Ирак.

Имам Хомейни даже там не отказывался от своих откровений и борьбы с шахским режимом, хотя и находился под пристальным наблюдением во время ссылки. Через 11 месяцев, в 1965 году, имама Хомейни выслали из Турции в Ирак. Находясь в ссылке в Ираке, которая продлилась 13 лет, имам Хомейни воспитал большое количество учеников, и всё это время разоблачал развратную сущность шахского режима и раскрывал незаконные интересы, которые преследовала Америка в Иране. Своими просветительскими заявлениями великий вождь подготовил предпосылки триумфа великой Исламской Революции.

Усилившееся давление со стороны шаха Ирана и баасистского режима Ирака заставило имама Хомейни мигрировать из Ирака во Францию 4 ноября 1978 года. Наконец в 1979 году возвращение Имама на родину фактически ознаменовало победу и провозглашение исламского государства.

Имам Хомейни как лидер Исламской революции возглавил иранское руководство, однако из-за начала войны иракским режимом при поддержке Соединённых Штатов Америки и некоторых западных держав против Ирана, которая началась менее чем через год после победы революции, Хомейни переживал трудный период для того, чтобы поддержать и усилить Исламскую революцию во время этой восьмилетней войны.

Исламская революция Ирана во главе с имамом Хомейни со своими уникальными особенностями, такими как популярность и поддержка народом почти полностью по всей стране, за короткое время приобрела мировое значение, а имам Хомейни — лидер, который хотел совершить революцию для народа, стал всемирно известной фигурой и пользовался беспрецедентной популярностью среди свободных наций по всему миру.

Верховный лидер Исламской революции в Иране скончался 4 июня 1989 года через десятилетие после победы Исламской революции в Иране. Годовщина его смерти в иранском календаре является официальным траурным событием. Иранцы и почитатели покойного имама во всём мире отмечают годовщину его смерти каждый год, проводя различные траурные церемонии. Это мероприятие отмечается и в других странах на церемониях, организованных посольствами Ирана.

В 2019 году более 1 миллиона иранцев из всех слоёв общества приняло участие в мероприятии, которое освещалось большим количеством иранских и иностранных журналистов и фотографов.