Рухани призвал ЕС внести свой вклад, чтобы остановить незаконные действия США

"Выход США из СВПД является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, противоречит международному праву, политическим обычаям и всем моральным обязательствам", заявил во вторник Рухани во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщает пресс-служба иранского президента.

"Американцы взяли в заложники здоровье 83 млн. иранцев, введя жесткие санкции и препятствуя доставке лекарств и жизненно важных оборудований в Иран в трудных условиях, вызванных из-за вспышки коронавируса", сказал президент.

Иранский президент указал на европейский механизм INSTEX для торговли с Ираном и независимый от санкций США швейцарский канал торговли с Ираном, заявив, что "к сожалению, эти финансовые каналы до сих пор не были эффективными, Европейский Союз должен активизировать эти финансовые механизмы".

Рухани также отметил наличие значительного потенциала для развития торгово-экономического сотрудничества между Ираном и Финляндией. " У двух стран есть потенциал для инвестиций в энергетику, сельское хозяйство и технологии", подчеркнул Рухани.