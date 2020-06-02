Иранские парламентарии осудили расистский терроризм США

"Расистский терроризм США против беззащитных чернокожих ещё раз раскрыл нечеловеческую реальность Соединенных Штатов. Джордж Флойд – только один из сотен американских чернокожих, которые ежегодно убиваются полицейскими страны", говорится в заявлении.

Иранские парламентарии отметили, что недавние события показывают реальность американского права человека. "Президент США Дональд Трамп пригрозил протестующим использованием неограниченной мощи военных, таким образом он доказал, что люди других стран не являются единственной жертвой правительственного терроризма США. Американский народ считается первой жертвой террористского правительства этой страны", отмечается в заявлении.

В США протесты, вызванные гибелью по вине полиции чернокожего американца, переросли в массовые беспорядки. Вечером 25 мая в Миннеаполисе, столице штата Миннесота, полиция задержала 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда — по подозрению в использовании фальшивых денег в магазине. Полицейские положили Флойда лицом на асфальт, один из них встал ему коленом на шею и удерживал в таком положении несколько минут. Флойд потерял сознание, его отвезли в больницу, и там он умер.