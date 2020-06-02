2 июн. 2020 г., 14:29
Journalist ID: 2177
News Code: 83808900
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В Иране за сутки выявили 3117 новых случаев заражения коронавирусом

В Иране за сутки выявили 3117 новых случаев заражения коронавирусом

Тегеран, 2 июня. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 157 562, летальных исходов — на 7942, зафиксированы 123 077 случаев выздоровления. Об этом сообщил во вторник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 3117 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 157 562 человека", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 64 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 7942 человека.

По словам Джаханпура, зафиксированы 123 077 случаев выздоровления среди заразившихся. "2565 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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