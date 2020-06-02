2 июн. 2020 г., 13:25
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News Code: 83808738
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Сориан представит Иран на выборах Объединённого мира борьбы

Сориан представит Иран на выборах Объединённого мира борьбы

Тегеран, 2 июня. ИРНА — Иранский легендарный борец Хамид Сориан представит федерацию спортивной борьбы Ирана на выборах совета директоров Объединённого мира борьбы.


Выборы совета директоров Объединённого мира борьбы намечено провести в сентябре этого года в кулуарах чемпионата мира по борьбе среди молодежи в Сербии. Мероприятие может быть отложено на несколько месяцев из-за вспышки коронавируса.
Сориан — иранский легендарный борец, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, шестикратный чемпион мира и двухкратный чемпион Азии.

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