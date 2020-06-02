2 июн. 2020 г., 13:17
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США должны предстать перед международным судом: глава судебной власти Ирана

США должны предстать перед международным судом: глава судебной власти Ирана

Тегеран, 2 июня, ИРНА – США должны предстать перед международным судом как нарушитель, а не защитник прав человека. Об этом сообщил глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси во вторник.

Указав на недавние массовые протесты в США, Раиси на церемонии по поддержке угнетенных и бедных людей в мавзолее основоположника Исламской революции назвал поведение американских полицейских в отношении чернокожих проявлением США без маски.
"США должны предстать перед судом не только по поводу чернокожих, но и из-за систематического расизма в стране", добавил он.
В США протесты, вызванные гибелью по вине полиции чернокожего американца, переросли в массовые беспорядки. Вечером 25 мая в Миннеаполисе, столице штата Миннесота, полиция задержала 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда — по подозрению в использовании фальшивых денег в магазине. Полицейские положили Флойда лицом на асфальт, один из них встал ему коленом на шею и удерживал в таком положении несколько минут. Флойд потерял сознание, его отвезли в больницу, и там он умер.

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