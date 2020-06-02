США должны предстать перед международным судом: глава судебной власти Ирана

Указав на недавние массовые протесты в США, Раиси на церемонии по поддержке угнетенных и бедных людей в мавзолее основоположника Исламской революции назвал поведение американских полицейских в отношении чернокожих проявлением США без маски.

"США должны предстать перед судом не только по поводу чернокожих, но и из-за систематического расизма в стране", добавил он.

В США протесты, вызванные гибелью по вине полиции чернокожего американца, переросли в массовые беспорядки. Вечером 25 мая в Миннеаполисе, столице штата Миннесота, полиция задержала 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда — по подозрению в использовании фальшивых денег в магазине. Полицейские положили Флойда лицом на асфальт, один из них встал ему коленом на шею и удерживал в таком положении несколько минут. Флойд потерял сознание, его отвезли в больницу, и там он умер.