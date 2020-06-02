2 июн. 2020 г., 12:07
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News Code: 83808547
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Президент Венесуэлы планирует посетить Иран

Президент Венесуэлы планирует посетить Иран

Тегеран, 2 июня. ИРНА — Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своих намерениях посетить Иран с официальным визитом и подписать ряд соглашений в области энергетике и других секторах. Об этом в понедельник заявил он в эфире государственного телевидения.


Мадуро добавил, что он посетит Тегеран, чтобы поблагодарить иранский народ за помощь его стране в сложные времена. "Я обязан поехать, чтобы лично поблагодарить люде", пояснил венесуэльский лидер.
Заявление венесуэльского лидера прозвучало после того, как Исламская Республика отправил в Венесуэлу пять танкеров с бензином.
Президент Венесуэлы дату поездки в Иран пока не назвал, но отметил, что отправится в Тегеран, как только условия с распространением коронавируса улучшаются.

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