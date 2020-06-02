Президент Венесуэлы планирует посетить Иран



Мадуро добавил, что он посетит Тегеран, чтобы поблагодарить иранский народ за помощь его стране в сложные времена. "Я обязан поехать, чтобы лично поблагодарить люде", пояснил венесуэльский лидер.

Заявление венесуэльского лидера прозвучало после того, как Исламская Республика отправил в Венесуэлу пять танкеров с бензином.

Президент Венесуэлы дату поездки в Иран пока не назвал, но отметил, что отправится в Тегеран, как только условия с распространением коронавируса улучшаются.