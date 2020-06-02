В Иране одобрена иностранная инвестиция в размере $417 млн. в области промышленности

Крупнейшие по объему инвестиции привлечены в 5 провинциях Ирана: Систан и Белуджистан, Тегеран, Альборз, Исфахан и Курдистан с инвесторами из таких странах, как ОАЭ, Австрия, Китай, Италия и Германия.

Зарегистрированы 6 из 18 предприятий со 100% иностранным капиталом, и 9 совместных предприятий с иранскими партнерами. 3 предприятия также зарегистрированы в формате BOT.

Иностранные инвесторы инвестировали в области промышленности (78%), в сфере рудников (11%) и в области торговли (11%).

Основные иностранные инвестиции за указанный период сделаны в этих группах: химические материалы и продукты и производство нефтяного кокса, нефтепродукты и ядерное топливо.

Статистические данные также показывают большую долю инвестиций из Афганистане (5 проектов), за которым следуют Германия, Китай, Нидерланды и ОАЭ, каждый из них с 2 инвестиционными проектами. Италия, Азербайджан, Турция и Новая Зеландия с 1 проектом также занимают 3-е место по количеству инвестиций в Иран.