В Иране одобрена иностранная инвестиция в размере $417 млн. в области промышленности

Крупнейшие по объему инвестиции привлечены в 5 провинциях Ирана: Систан и Белуджистан, Тегеран, Альборз, Исфахан и Курдистан с инвесторами из таких странах, как ОАЭ, Австрия, Китай, Италия и Германия.
Зарегистрированы 6 из 18 предприятий со 100% иностранным капиталом, и 9 совместных предприятий с иранскими партнерами. 3 предприятия также зарегистрированы в формате BOT.
Иностранные инвесторы инвестировали в области промышленности (78%), в сфере рудников (11%) и в области торговли (11%).
Основные иностранные инвестиции за указанный период сделаны в этих группах: химические материалы и продукты и производство нефтяного кокса, нефтепродукты и ядерное топливо.
Статистические данные также показывают большую долю инвестиций из Афганистане (5 проектов), за которым следуют Германия, Китай, Нидерланды и ОАЭ, каждый из них с 2 инвестиционными проектами. Италия, Азербайджан, Турция и Новая Зеландия с 1 проектом также занимают 3-е место по количеству инвестиций в Иран.
Тегеран, 2 июня, ИРНА – В первый месяц иранского 1399 года (начался 20 марта 2020 года) одобрена поглощение иностранной инвестиции в размере $417 млн. 400 тыс. в рамках 18 проектов в области промышленности, рудников и торговли.
Крупнейшие по объему инвестиции привлечены в 5 провинциях Ирана: Систан и Белуджистан, Тегеран, Альборз, Исфахан и Курдистан с инвесторами из таких странах, как ОАЭ, Австрия, Китай, Италия и Германия.
-
Иранские парламентарии осудили расистский терроризм США
Тегеран, 2 июня, ИРНА – 240 иранских депутатов осудили расистский терроризм полицейских США…
-
В Иране за сутки выявили 3117 новых случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 2 июня. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 157 562,…
-
Стеклянный подвесной мост Гир в Иране
Первый подвесной арочный стеклянный мост в мире был открыт осенью 2019 года в населенном пункте…
-
Сориан представит Иран на выборах Объединённого мира борьбы
Тегеран, 2 июня. ИРНА — Иранский легендарный борец Хамид Сориан представит федерацию спортивной…
-
США должны предстать перед международным судом: глава судебной власти Ирана
Тегеран, 2 июня, ИРНА – США должны предстать перед международным судом как нарушитель, а не…
-
Президент Венесуэлы планирует посетить Иран
Тегеран, 2 июня. ИРНА — Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своих намерениях посетить…
-
В Иране одобрена иностранная инвестиция в размере $417 млн. в области промышленности
Тегеран, 2 июня, ИРНА – В первый месяц иранского 1399 года (начался 20 марта 2020 года) одобрена…
-
Зариф: самолет с иранским ученым вылетел из США
Тегеран, 2 июня. ИРНА — Самолет с иранским ученым Сирусом Асгари, арестованным ранее Иммиграционной…
-
Центр по разведению желтых оленей в Иране
Рождение 10 иранских желтых оленей в заповеднике Даште-Наз в Сари, единственном центре размножения…
-
Продолжение разгрузки и погрузки товаров в крупнейшем торговом порту Ирана
Продолжение разгрузки и погрузки грузов в порту Шахид Раджаи как крупнейшем торговом порту…
Your Comment