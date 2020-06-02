2 июн. 2020 г., 11:36
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В Иране одобрена иностранная инвестиция в размере $417 млн. в области промышленности

В Иране одобрена иностранная инвестиция в размере $417 млн. в области промышленности

Тегеран, 2 июня, ИРНА – В первый месяц иранского 1399 года (начался 20 марта 2020 года) одобрена поглощение иностранной инвестиции в размере $417 млн. 400 тыс. в рамках 18 проектов в области промышленности, рудников и торговли.

Крупнейшие по объему инвестиции привлечены в 5 провинциях Ирана: Систан и Белуджистан, Тегеран, Альборз, Исфахан и Курдистан с инвесторами из таких странах, как ОАЭ, Австрия, Китай, Италия и Германия.
Зарегистрированы 6 из 18 предприятий со 100% иностранным капиталом, и 9 совместных предприятий с иранскими партнерами. 3 предприятия также зарегистрированы в формате BOT.
Иностранные инвесторы инвестировали в области промышленности (78%), в сфере рудников (11%) и в области торговли (11%).
Основные иностранные инвестиции за указанный период сделаны в этих группах: химические материалы и продукты и производство нефтяного кокса, нефтепродукты и ядерное топливо.
Статистические данные также показывают большую долю инвестиций из Афганистане (5 проектов), за которым следуют Германия, Китай, Нидерланды и ОАЭ, каждый из них с 2 инвестиционными проектами. Италия, Азербайджан, Турция и Новая Зеландия с 1 проектом также занимают 3-е место по количеству инвестиций в Иран.

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