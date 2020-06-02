2 июн. 2020 г., 09:10
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News Code: 83808152
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Зариф: самолет с иранским ученым вылетел из США

Зариф: самолет с иранским ученым вылетел из США

Тегеран, 2 июня. ИРНА — Самолет с иранским ученым Сирусом Асгари, арестованным ранее Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) вылетел из США в Иран, сообщил во вторник в своем Instagram Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Доброе утро друзья! Хорошая новость! Самолет с доктором Асгари вылетел из США", написал он в своем Instagram.

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Асгари должен вернуться на родину в ближайшее время. "Если не возникнет каких-либо проблем, то Сирус Асгари вернется в страну в ближайшие дни", заявил Мусави на пресс-конференции.

59-летний профессор материаловедения, который был оправдан за кражу бизнес-секретов, связанных с его учебной деятельностью в Огайском университете в ноябре 2019 года, был задержан Иммиграционной службой США из-за аннулирования визы.

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