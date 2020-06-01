Иран - одна из лучших стран в борьбе с коронавирусом: Рухани

Выступая на первом совещании по планированию для реализации лозунга «скачок производства» и завершения крупномасштабных национальных проектов, Рухани упомянул некоторые из крупных национальных проектов, которые были достигнуты в течение его срока в должности, в том числе преобразование здравоохранения, конструктивное взаимодействие с миром, самообеспеченность пшеницей, бензином, дизельным топливом и газом, увеличение ненефтяного экспорта, восстановление озера Урмия, развитие компаний, основанных на знаниях, национальная информационная сеть, развитие сельских районов и т. д. «Каждый из этих больших успехов заслуживает особого внимания средств массовой информации», - отметил он.

«Решимость правительства реализовать лозунг «скачок производства» является серьезной, потому что мы считаем, что успех правительства, наряду с нацией в этом направлении, является большим шагом в успехе всей системы. Поэтому необходимо, чтобы все власти управления работали под единым правилом», сказал он.

По последним данным, число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 7878 человек, выявлены 154 тыс. 445 случаев заражения болезнью, а 121 тыс. 4 случая выздоровления.