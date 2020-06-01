Иранская писательница завоевала золотую медаль литературной премии Евразии

Церемония закрытия Евразийского литературного фестиваля состоялась в Москве в сентябре 2019 года, и российский издатель, который перевел книгу «Голеста, 11», получил награду от имени Бехназа Зарабизаде. Получив логотип Евразии из России, иранское издательство Sureh-Mehr вручил ценную награду автору вчера на церемонии.

Книга книга посвящается памяти героя Ирано-иракской войны, молодого иранского военачальника Али Читсазийана, защищавшего свою родину до последнего вздоха. Спустя многие годы его вдова делится с читателем воспоминаниями о тех нелёгких, но безмерно счастливых днях, которые были отпущены им судьбой.