1 июн. 2020 г., 21:11
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News Code: 83807902
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Иранская писательница завоевала золотую медаль литературной премии Евразии

Иранская писательница завоевала золотую медаль литературной премии Евразии

Тегеран, 1 июня, ИРНА - Золотая медаль Евразийской литературной премии была вручена Бехназу Зарабизаде, автору книги «Голеста, 11» в присутствии группы провинциальных и национальных чиновников.

Церемония закрытия Евразийского литературного фестиваля состоялась в Москве в сентябре 2019 года, и российский издатель, который перевел книгу «Голеста, 11», получил награду от имени Бехназа Зарабизаде. Получив логотип Евразии из России, иранское издательство Sureh-Mehr вручил ценную награду автору вчера на церемонии.

Книга книга посвящается памяти героя Ирано-иракской войны, молодого иранского военачальника Али Читсазийана, защищавшего свою родину до последнего вздоха. Спустя многие годы его вдова делится с читателем воспоминаниями о тех нелёгких, но безмерно счастливых днях, которые были отпущены им судьбой.

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