В стране работает 150 лабораторий, назначенных коронавирусу

Отвечая на вопрос корреспондента ИРНА относительно статуса тест-наборов для скрининга на коронавирус, он сказал: «Мы производим тест для выявления полезности как в стране, так и осуществляется процесс импорта, поэтому нет необходимости беспокоиться о подготовке наборов в стране».

«В начале вспышки вируса только одна лаборатория в стране была в состоянии диагностировать болезнь, но теперь их число достигло 150», - сказал он.

«Чем больше у нас тестов, тем точнее мы можем диагностировать заражение вирусом», - указал он.

По последним данным, число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 7878 человек, выявлены 154 тыс. 445 случаев заражения болезнью, а 121 тыс. 4 случая выздоровления.