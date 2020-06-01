Внешняя торговля Ирана с Евразией достигла 2,1 млрд долларов

«Из общего объема торговли Ирана с Евразией более 528 млрд долларов приходится на импорт и около 584 млн. долларов на экспорт», - сказал он.

По его словам, 53% всей торговли между сторонами было основано на исключениях и скидках из преференциального торгового соглашения.

«Крупнейшими экспортными направлениями для Ирана при этом являются Россия с более чем 53%, Армения с 23%, Казахстан с 16% и Кыргызстан с менее чем 1,5%, соответственно. На нашу страну также приходился самый большой объем импорта в стоимостном выражении из России с более чем 78,5 процента, Казахстана с более чем 18 процентами, Белоруссии с 2 процентами и Армении и Кыргызстана с менее чем 1 процентом», - сказал он.

По его словам, среди 20 основных экспортных товаров Ирана в Евразию на свежие яблоки приходилось 14,5 процента, на свежие и сушеные фисташки - 11,9 процента, на природный газ - 8,1 процента, на свежие киви - 7,2 процента и на сушеный виноград - на 3 процента.