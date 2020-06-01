В Иране сообщили о скачке производства молока за последние четыре десятилетия

Говоря по случаю всемирного дня молока, он отметил, что производство сырого молока с 2 млн. 300 тыс. тонн в начале победы Исламской революции 1979 года достигло 11 млн. тонн в прошлом году.

По его словам, согласно данным таможенной службы Ирана более 700 тыс. тонн молока, молочных продуктов и 50 тыс. тонн сухого молока экспортированы из страны.

Всемирный день молока — день, установленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций для признания важности молока, как глобальной пищи. Этот праздник проходит 1 июня каждого года начиная с 2001.