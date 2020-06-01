1 июн. 2020 г., 15:04
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News Code: 83807520
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В Иране сообщили о скачке производства молока за последние четыре десятилетия

В Иране сообщили о скачке производства молока за последние четыре десятилетия

Тегеран, 1 июня, ИРНА – Производство сырого молока резко увеличилось за последние четыре десятилетия в Иране. Об этом сообщил замглавы министерства сельскохозяйственного джихада Ирана по вопросам животных продуктов Мортеза Резаи.

Говоря по случаю всемирного дня молока, он отметил, что производство сырого молока с 2 млн. 300 тыс. тонн в начале победы Исламской революции 1979 года достигло 11 млн. тонн в прошлом году.
По его словам, согласно данным таможенной службы Ирана более 700 тыс. тонн молока, молочных продуктов и 50 тыс. тонн сухого молока экспортированы из страны.
Всемирный день молока — день, установленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций для признания важности молока, как глобальной пищи. Этот праздник проходит 1 июня каждого года начиная с 2001.

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