В Иране сообщили о скачке производства молока за последние четыре десятилетия

Говоря по случаю всемирного дня молока, он отметил, что производство сырого молока с 2 млн. 300 тыс. тонн в начале победы Исламской революции 1979 года достигло 11 млн. тонн в прошлом году.
По его словам, согласно данным таможенной службы Ирана более 700 тыс. тонн молока, молочных продуктов и 50 тыс. тонн сухого молока экспортированы из страны.
Всемирный день молока — день, установленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций для признания важности молока, как глобальной пищи. Этот праздник проходит 1 июня каждого года начиная с 2001.
Тегеран, 1 июня, ИРНА – Производство сырого молока резко увеличилось за последние четыре десятилетия в Иране. Об этом сообщил замглавы министерства сельскохозяйственного джихада Ирана по вопросам животных продуктов Мортеза Резаи.
Говоря по случаю всемирного дня молока, он отметил, что производство сырого молока с 2 млн. 300 тыс. тонн в начале победы Исламской революции 1979 года достигло 11 млн. тонн в прошлом году.
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