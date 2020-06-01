Иранский фильм вошел в программу кинофестиваля "Сияние"

"Отсутствовавший" иранского режиссера Мехрдад Садеги будет показан на кинофестивале "Сияние", который проходит 7-11 июля.

Уфимский молодежный фестиваль короткометражного кино «Сияние» — международный кинофорум, внесенный Министерством Культуры РФ в реестр официальных международных кинофестивалей. В связи с пандемией COVID-19 дирекция фестиваля приняла решение провести фестиваль в онлайн-формате.



Программа фестиваля состоит из конкурсного смотра короткометражных фильмов молодых людей от 14 до 25 лет, а также включает в себя мастер-классы по кинопроизводству, встречи с кинодеятелями и паблик-токи. Фестиваль призван развить творческие способности в сфере кино, а также стимулировать молодежь к активной творческой жизни, развивать навыки и получать опыт в кинопроизводстве.