"Отсутствовавший" иранского режиссера Мехрдад Садеги будет показан на кинофестивале "Сияние", который проходит 7-11 июля.
Уфимский молодежный фестиваль короткометражного кино «Сияние» — международный кинофорум, внесенный Министерством Культуры РФ в реестр официальных международных кинофестивалей. В связи с пандемией COVID-19 дирекция фестиваля приняла решение провести фестиваль в онлайн-формате.
Программа фестиваля состоит из конкурсного смотра короткометражных фильмов молодых людей от 14 до 25 лет, а также включает в себя мастер-классы по кинопроизводству, встречи с кинодеятелями и паблик-токи. Фестиваль призван развить творческие способности в сфере кино, а также стимулировать молодежь к активной творческой жизни, развивать навыки и получать опыт в кинопроизводстве.
Тегеран, 1 июня, ИРНА – Короткометражный фильм "Отсутствовавший" из Ирана вошел в программу уфимского молодежного фестиваля короткометражного кино «Сияние» в России.
"Отсутствовавший" иранского режиссера Мехрдад Садеги будет показан на кинофестивале "Сияние", который проходит 7-11 июля.
-
Иранский мультфильм получил награду на американском кинофестивале
Тегеран, 1 июня, ИРНА - Короткометражный мультфильм «The garden» заняла второе место за лучшую…
-
В Иране сообщили о скачке производства молока за последние четыре десятилетия
Тегеран, 1 июня, ИРНА – Производство сырого молока резко увеличилось за последние четыре десятилетия…
-
Иранский фильм вошел в программу кинофестиваля "Сияние"
Тегеран, 1 июня, ИРНА – Короткометражный фильм "Отсутствовавший" из Ирана вошел в программу…
-
Коронавирус убил еще 81 человек в Иране
Тегеран, 1 июня, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 7878…
-
Лидер выступит с речью по поводу 31-й годовщины кончины Имама Хомейни в прямом эфире
Тегеран, 1 июня, ИРНА - 3 июня, в связи с 31-й годовщиной кончины Имама Хомейни, аятолла Хаменеи…
-
Иранский шахматист занял второе место на международном онлайн-турнире "Unity"
Махабад, 1 июня, ИРНА- 10-летний иранский шахматист Аршиа Алагеманд занял второе место на международ…
-
Рухани: Иран всегда поддерживает афганское правительство и народ
Тегеран, 1 мая, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани назвал политику страны развитием братских…
-
Иранские деньги на сумму 7 млрд долларов должны быть переданы из Южной Кореи: МИД
Тегеран, 1 июня, ИРНА - В понедельник официальный представитель министерства иностранных дел…
-
Весенняя природа Себелана
В эти дни в предгорьях Себелана встречается потрясающая красота.
-
Получение розовой воды в условиях вспышки коронавируса
Сезон сбора дамасской розы на 2580 гектарах цветочных садов в Кашане, который проводится ежегодно…
Your Comment