1 июн. 2020 г., 14:48
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Иранский фильм вошел в программу кинофестиваля "Сияние"

Иранский фильм вошел в программу кинофестиваля "Сияние"

Тегеран, 1 июня, ИРНА – Короткометражный фильм "Отсутствовавший" из Ирана вошел в программу уфимского молодежного фестиваля короткометражного кино «Сияние» в России.

"Отсутствовавший" иранского режиссера Мехрдад Садеги будет показан на кинофестивале "Сияние", который проходит 7-11 июля.
Уфимский молодежный фестиваль короткометражного кино «Сияние» — международный кинофорум, внесенный Министерством Культуры РФ в реестр официальных международных кинофестивалей. В связи с пандемией COVID-19 дирекция фестиваля приняла решение провести фестиваль в онлайн-формате.

Программа фестиваля состоит из конкурсного смотра короткометражных фильмов молодых людей от 14 до 25 лет, а также включает в себя мастер-классы по кинопроизводству, встречи с кинодеятелями и паблик-токи. Фестиваль призван развить творческие способности в сфере кино, а также стимулировать молодежь к активной творческой жизни, развивать навыки и получать опыт в кинопроизводстве.

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