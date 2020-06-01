1 июн. 2020 г., 14:28
Journalist ID: 2388
News Code: 83807453
0 Persons

Коронавирус убил еще 81 человек в Иране

Коронавирус убил еще 81 человек в Иране

Тегеран, 1 июня, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 7878 человек, выявлены 154 тыс. 445 случаев заражения болезнью, а 121 тыс. 4 случая выздоровления. Сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 2979 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 154 445 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умер 81 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 7878 человек.

"2578 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

По словам Джаханпура, зафиксированы 1214 случая выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 3 =