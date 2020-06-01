1 июн. 2020 г., 13:57
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Иранский шахматист занял второе место на международном онлайн-турнире "Unity"

Иранский шахматист занял второе место на международном онлайн-турнире "Unity"

Махабад, 1 июня, ИРНА- 10-летний иранский шахматист Аршиа Алагеманд занял второе место на международном онлайн-турнире "Unity Chess Club".

Десятки гроссмейстеров и 671 шахматист приняли участие в этом тунире, который прошел в эти дни на интернет-площадке Lichess.
Соревнования прошли с контролем времени по 3 минуты на партию.
Иранскому гению удалось завоевать серебряную медаль, набрав 46 очков среди шахматистов до 12 лет.
Международный онлайн-турнир "Unity" по воскресеньям проходится.
Аршиа играет шахматы не глядя на доску. Это вариант шахмат, в котором человек играет не глядя на доску, то есть «вслепую».

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