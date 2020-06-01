Иранский шахматист занял второе место на международном онлайн-турнире "Unity"

Десятки гроссмейстеров и 671 шахматист приняли участие в этом тунире, который прошел в эти дни на интернет-площадке Lichess.

Соревнования прошли с контролем времени по 3 минуты на партию.

Иранскому гению удалось завоевать серебряную медаль, набрав 46 очков среди шахматистов до 12 лет.

Международный онлайн-турнир "Unity" по воскресеньям проходится.

Аршиа играет шахматы не глядя на доску. Это вариант шахмат, в котором человек играет не глядя на доску, то есть «вслепую».