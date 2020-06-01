Рухани: Иран всегда поддерживает афганское правительство и народ

В телефонном разговоре с президентом Афганистана Мохаммедом Ашрафом Гани в понедельник Хасан Рухани поздравил его с новым сроком полномочий в Афганистане и выразил удовлетворение соглашением, достигнутым между политическими группами в стране.

Говоря о мерах и успехах страны в борьбе с коронавирусом и предоставлении бесплатных медицинских услуг афганским беженцам, президент сказал: «тот же процесс будет продолжаться с предоставлением медицинских услуг афганским братьям в борьбе с коронавирусом».

«Мы рассматриваем расширение стабильности и безопасности в Афганистане с целью развития нашей стабильности и безопасности, и мы считаем, что разногласия между группами будут урегулированы путем переговоров в рамках принципов, и мы всегда будем поддерживать афганское правительство и народ», - добавил он.

«Мы должны работать над тем, чтобы ускорить реализацию соглашений и проектов между нами, включая железную дорогу Хаф-Герат, как один из наиболее важных экономических проектов между двумя странами», - продолжил он.

В этом телефонном разговоре президент Афганистана Ашраф Гани также пожелал правительству и народу Ирана крепкого здоровья и успехов в борьбе с вирусом.