Иранские деньги на сумму 7 млрд долларов должны быть переданы из Южной Кореи: МИД

В понедельник он выступил с заявлением в ответ на вопрос о том, что Южная Корея отправляет в Иран новые медицинские грузы на сумму 500 000 долларов.

Он сказал, что Южная Корея была небрежна в этом отношении (возврат иранских денег, -ред.).

Мусави также добавил, что Южная Корея неправильно ссылалась на санкции, потому что на Иран не было никаких санкций и что на санкции США нельзя ссылаться.

«Новый шаг Южной Кореи (отправка медицинских грузов в Иран) является небольшим, но запоздалым шагом, и им нужно больше думать, чтобы не наносить дальнейшего ущерба давним отношениям между двумя странами», - отметил он.

«Соединенные Штаты привержены самым жестким репрессиям против своих граждан, особенно цветных, что является неблагоприятным для всех», - сказал он.

Относительно недавних замечаний посла Ирана в России по поводу переговоров Тегерана с Москвой о закупках оружия, Мусави заявил: «Иран, как независимая страна, имеет право на любую сделку, включая сделки в этом отношении, как с точки зрения закупок, так и продаж».

«В контексте свободной торговли мы не проводим различий между Россией и Китаем или соседними и отдаленными странами, но мы действуем в соответствии с рыночными нормами, и у нас не будет никаких ограничений», - подчеркнул он.

«Конечно, Иран является одной из стран, создающих различные вооружения. Раньше они создавали напряженность, которая, как мы надеемся, будет устранена», - продолжил он.