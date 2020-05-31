Несмотря на санкции Иран достиг полного цикла в космической технике

"В последние годы правительство США утверждают, что космическая программа Исламской Республики Иран не носит мирный характер, и пытаются связывать космические запуски Ирана с резолюцией 2231 Совбеза ООН по иранской ядерной программой. Резолюция 2231 не запрещает и не ограничивает законную космическую программу Ирана", заявил Барари.

Он подчеркнул, космическая программа Ирана носит исключительно мирный характер, заявив, что США в одностороннем порядке в сентябре 2019 года ввели санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.

Барари отметил, что Иран находится среди 10 стран, обладающих полным циклом в космической технике, добавив, что полный цикл в космической технике состоит из деятельности в таких областях, как спутники, наземные станции, пусковые установки и использование спутниковых сетей.