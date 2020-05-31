31 мая 2020 г., 22:49
Journalist ID: 2177
News Code: 83806566
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Рухани назвал надежным борьбу с коронавирусом в Иране

Рухани назвал надежным борьбу с коронавирусом в Иране

Тегеран, 31 мая. ИРНА — Ситуация Ирана по борьбе с коронавирусом не является хрупкой, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Рухани на заседании кабинета министров.

Рухани сказал, что Иран борется с коронавирусом Covid-19 уже более 100 дней, отметив, что иранский народ видит, что за это время страны, которые даже развиты в финансовой экономической, медицинской и научной области сталкиваются с большими проблемами.

"Статистика и экономические последствия, вызванные коронавирусом в стране сопоставимы с мировой экономикой и даже экономикой развитых стран, но сегодня, спустя сто дней после начала противостояния этому опасному вирусу, благодаря усилиям медперсонала и всего иранского народа, обстановка с коронавирусом в стране приемлема", подчеркнул президент.

"За эти сто дней весь мир столкнулся со многими трудностями в управлении страной и экономикой. Вся страна и все чиновники и частный сектор государственного и неправительственного секторов приложили большие усилия в экономическом секторе. Сегодня у нас относительно хорошие условия впереди", резюмировал Рухани.

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