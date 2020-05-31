Рухани назвал надежным борьбу с коронавирусом в Иране

Рухани сказал, что Иран борется с коронавирусом Covid-19 уже более 100 дней, отметив, что иранский народ видит, что за это время страны, которые даже развиты в финансовой экономической, медицинской и научной области сталкиваются с большими проблемами.

"Статистика и экономические последствия, вызванные коронавирусом в стране сопоставимы с мировой экономикой и даже экономикой развитых стран, но сегодня, спустя сто дней после начала противостояния этому опасному вирусу, благодаря усилиям медперсонала и всего иранского народа, обстановка с коронавирусом в стране приемлема", подчеркнул президент.

"За эти сто дней весь мир столкнулся со многими трудностями в управлении страной и экономикой. Вся страна и все чиновники и частный сектор государственного и неправительственного секторов приложили большие усилия в экономическом секторе. Сегодня у нас относительно хорошие условия впереди", резюмировал Рухани.